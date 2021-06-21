Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла сборной Дании в матче третьего тура Евро-2020 и вылетела с турнира.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан. Наши соперники забили один гол в первом тайме и три - во втором. Единственный мяч в составе российской сборной провел с пенальти Дзюба.

По результатам группового этапа российская команда набрала три очка. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвертое место в группе.

Напомним, читатели портала «Петрозаводск говорит» и не верили в успех национальной сборной.