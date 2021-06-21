Читатели «Петрозаводск говорит» не верят в сборную России

Читатели портала «Петрозаводск говорит» не верят в выход сборной России по футболу в 1/8 финала Евро-2020. Это следует из опроса, проведенного в нашей группе во «ВКонтакте».

Более 65% наших подписчиков считают, что команде Станислава Черчесова не светит выход в плей-офф турнира. В то, что сборная все же пробьется в 1/8 финала, верят менее 35% читателей.

Напомним, решающий матч российской национальной команды начнется в 22:00. В Копенгагене Россия сыграет с Данией. Игру покажет в прямом эфире Первый канал. Фото gq.ru