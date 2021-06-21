Прокуратура города Петрозаводска осматривает спортивные площадки

У школы № 33 состоялось совещание депутатов Петросовета, прокуратуры и общественников. Обсуждалось состояние спортивных объектов. Присутствие прокуратуры объяснялось обращением к ним спортивного общественника Леонида Байтмана, обеспокоенного состоянием спортивных объектов.

Старший помощник прокурора г. Петрозаводска Виктория Дорохова прямо задала вопрос о наличии травм у школьников за прошедшие 2-3 года. Директор школы № 33 Елена Юрковская заверила, что ничего подобного не наблюдалось. На вопрос прессы к Прокуратуре: «Есть ли уже какие-то выводы или соображения?», Елена Дорохова ответила, что на данный момент не готова комментировать ситуацию.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич прокомментировал результат совещания следующими словами: «Не секрет, что спортивные площадки строились в советское время и, естественно, за 30 лет они пришли в негодность. Мы подготовим программу, которую предоставим мэру города Владимиру Любарскому о предоставлении средств на оборудование спортивных школьных площадок». (Видео)