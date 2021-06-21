Мать восьмерых дочерей стала прапрапрабабушкой

Женщина по имени Мэри Маршалл стала единственной в Великобритании прапрапрабабушкой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британские СМИ.

86-летняя Маршалл - мать восьмерых дочерей. Самой старшей дочери женщины, Роуз Торберн, сейчас 68 лет, а самой взрослой внучке - 50 лет. Всего у британки 90 внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнуков, самая младшая из которых родилась 25 мая 2021 года.

«Честно говоря, я счастливая женщина! Здорово иметь такую большую семью, ведь всегда есть кто-то, кто позаботится о тебе», - сказала Маршалл.

Члены большой шотландской семьи живут в 10-15 минутах езды друг от друга и часто собираются в широком семейном кругу.

«Я одна из восьми детей, поэтому с детства привыкла жить в кругу сестер. Но теперь наша семья стала совсем большой - я не слышала ни об одной другой семье такого размера в Шотландии. Когда мы собираемся вместе, за столом всегда царят веселье и смех», - прокомментировала Торберн. Она добавила, что Маршалл освободили от обязанности покупать подарки всем родственникам на Рождество: иначе она занималась бы этим полгода. Кадр: SWNS