21 июня 2021, 18:38
Названы симптомы индийского штамма коронавируса
Новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших
Врачи перечислили симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам специалистов, у зараженных индийской мутацией вируса часто наблюдается диарея. В первые волны пандемии этот симптом встречался гораздо реже.
Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.
Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших. Фото stolica-s.su