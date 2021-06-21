Названы симптомы индийского штамма коронавируса

Врачи перечислили симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам специалистов, у зараженных индийской мутацией вируса часто наблюдается диарея. В первые волны пандемии этот симптом встречался гораздо реже.

Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.

Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших. Фото stolica-s.su