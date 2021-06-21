Астероид размером с две статуи Свободы приближается к Земле

«Потенциально опасный» астероид приблизится к Земле в ближайшее время. Небесное тело получило название 441987 (2010 NY65), астероид в два раза больше статуи Свободы (187 метров), пишет «Лента.ру» со ссылкой на Nasa.

Космический объект несется со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час. Максимальное сближение произойдет 25 июня. В этот момент астероид будет от нашей планеты на расстоянии, в 15 раз превышающем дальность от Земли до Луны.

Хотя «опасный» статус не гарантирует столкновений, но существуют факторы, которые могут повлиять на путь астероида. Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, которое приводит к изменению их траекторий. (фото rbc.ru)