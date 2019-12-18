Молодой мужчина погиб на Красной площади в Москве

В Москве скончался 20-летний молодой человек, который упал во время катания на катке на Красной площади. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.

По словам собеседника агентства, 9 декабря в больницу доставили молодого человека. У него диагностировали тяжелые травмы головы и внутричерепное кровоизлияние. Он умер 17 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

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