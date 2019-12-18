18 декабря 2019, 14:49
Молодой мужчина погиб на Красной площади в Москве
Катание на катке на главной площади страны закончилось гибелью человека
В Москве скончался 20-летний молодой человек, который упал во время катания на катке на Красной площади. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.
По словам собеседника агентства, 9 декабря в больницу доставили молодого человека. У него диагностировали тяжелые травмы головы и внутричерепное кровоизлияние. Он умер 17 декабря.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившейся трагедии.
Фото yandex.ru