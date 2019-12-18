18 декабря 2019, 13:36
Россия

Размер материнского капитала вырастет с 1 января

Будут проиндексированы остатки денег на счетах родителей, успевших потратить часть маткапитала

С 1 января 2020 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 3% и составит 466 617 рублей. На 3% увеличится и сумма остатка средств у тех владельцев сертификата, кто частично распорядился средствами маткапитала, сообщает пресс-служба ОПФР по РК.

Информацию об остатке средств капитала можно получить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, в бесплатном мобильном приложении ПФР, на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Напомним, использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, формирование будущей накопительной пенсии владельца сертификата, оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, с 2020 года семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, в которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок, могут обратиться в органы ПФ с заявлением на получение ежемесячных выплат из средств маткапитала. С января 2020 года такая выплата может производиться до достижения ребенком трехлетнего возраста, поэтому семьи, которые получали выплату до исполнения ребенку полутора лет, могут вновь обратиться за ее продлением.

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Метки: 
маткапитал
дети
пенсионный фонд
индексация