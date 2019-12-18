Закон, запрещающий сжигать необработанный мусор, приняли в Госдуме

В Госдуме приняли новый «мусорный» закон. Поправки к законопроекту запретят сжигание необработанных отходов, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Первой редакцией законопроекта предлагалось разрешить компаниям выбрать способ расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, что должно позволить сократить случаи переплат. При этом отмечается, что способ определения размера квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, согласно документу, компании будут выбирать самостоятельно для каждого вида негативного воздействия, за которое взимается плата.

Поправками ко второму чтению был установлен запрет на сжигание необработанных отходов, то есть из отходов необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только потом отправлять на сжигание.

Кроме того, поправками был изменен порядок взимания средств экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий и расходования этих средств: предлагается, что эти деньги теперь будут направляться только на утилизацию, то есть по факту - только на переработку. Помимо этого, в новой редакции законопроекта устанавливается, что все эти объекты обязательно будут проходить экологическую экспертизу на предмет их экологической безопасности.

Вместе с законом Госдума также приняла постановление, в котором рекомендует правительству в частности разработать порядок возврата средств гражданам, осуществляющим раздельное накопление твердых коммунальных отходов и внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие меры эффективного контроля и ответственность за нарушение запрета захоронения на полигонах полезных компонентов мусора.

Также постановлением предлагается разработать механизм взаимодействия между региональными операторами по обращению с ТКО, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими деятельность по утилизации отходов, в том числе путем извлечения из них полезных компонентов.

Кроме того, рекомендуется предусмотреть в федеральной схеме обращения с ТКО снижение объемов захоронения отходов, включая их полезные компоненты, а также предусмотреть дифференцированные ставки экологического сбора для товаров и упаковки, произведенных с использованием переработанного мусора.