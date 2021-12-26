Молодой лихач совершал обгон и травмировал своих пассажиров

Вечером 25 декабря на 671-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с пострадавшими. Причиной стал неосторожный маневр, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Управлявший «Ладой» 23-летний водитель решил совершить обгон на автодороге в Сегежском районе. Лихач не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате аварии травмы получили пассажиры «Лады» - 25-летний мужчина и 21-летняя девушка. Правоохранители ведут проверку. // Фото: www.drive2.ru