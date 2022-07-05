Молодой кондопожанин оставил пенсионера без денег

В отделении одного из банков Кондопоги 57-летний горожанин после совершения операции через банкомат отошел от него на пару минут. Когда вспомнил, что забыл забрать карту, то ее на месте уже не оказалось.

О случившемся он сообщил сотрудникам финансового учреждения и правоохранителям. Как рассказали в пресс-службе регионального управления полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что чужой картой воспользовался 28-летний кондопожанин. К тому времени он уже успел снять все сбережения со счета – 13 тысяч рублей.

«Он признался, что похищенные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде»,

- дополнили в полиции. Фото: pxhere.