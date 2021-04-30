Молодой грабитель напугал работницу магазина в Карелии

В полицию Пудожа обратилась продавец одного из городских магазинов. Женщина рассказала, что один из покупателей на ее глазах взял с полки бутылку водки и пошел к выходу. Работница попыталась остановить мужчину, но тот замахнулся на нее. Продавец испугалась за свою жизнь и отступила, а покупатель скрылся, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На следующий день стражи порядка задержали подозреваемого - 19-летнего местного жителя. Мужчина признался в совершении преступления и выдал полицейским опустошенную бутылку.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного с угрозой применения насилия. Фото bogoia.net