Молодой человек ушел из дома и не вернулся

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Балымов Даниил Андреевич 2000 года рождения, сообщает МВД Карелии.

Молодой человек ушел из дома 27 апреля 2021 года и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмно-русые.

Был одет в двухцветную ветровку (белый верх, черный низ), бордовые брюки, кроссовки серого цвета.

Может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2107 вишневого цвета, госномер м512ух10.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить ее по телефонам: 8-911-415-25-87, 8 (8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102). // Фото МВД Карелии