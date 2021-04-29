В Карелии вор украл у женщины велосипед, не найдя ничего более ценного

65-летняя жительница одного из поселков Беломорского района обратилась в полицию и рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил велосипед, сообщает МВД Карелии.

Стоимость похищенного имущества составила 5 тысяч рублей. Женщина назвала стражам порядка круг лиц, которые могли быть причастны к совершению кражи. Однако ее догадки не нашли подтверждения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступлений аналогичного характера.

Мужчина признался и рассказал, что похитил велосипед, будучи сильно пьян. В доме потерпевшей он хотел найти что-нибудь ценное. По стечению обстоятельств хозяйка жилища не закрыла входную дверь, поэтому пробраться внутрь ему не составило труда. Проведя «обыск», мужчина ничего подходящего так и не обнаружил. Чтобы не уходить с пустыми руками, взял велосипед. Двухколесное транспортное средство он оставил себе и впоследствии выдал его полицейским.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. За совершенные деяния он может потерять свободу на срок до шести лет. // Фото: m.ok.ru