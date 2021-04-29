Сотрудники ДПС жестко задержали девушку в Петрозаводске

Днем 26 апреля в Петрозаводске в районе пересечения улиц Калинина и Загородной сотрудники ДПС задержали девушку 2000 года рождения. Горожанка оказала сопротивление стражам порядка.

Как сообщает dtpptz со ссылкой на Госавтоинспекцию города, полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2107. Девушку-водителя попросили пройти в патрульный автомобиль для составления административного протокола о нарушении. Неожиданно горожанка оказала сопротивление. Она отказывалась садиться в полицейскую машину, реагировала агрессивно, отталкивала стражей порядка от себя. Однако сотрудники ДПС все же смогли усадить ее силой (Видео инцидента, снятое очевидцем, можно посмотреть по ссылке выше. Осторожно! Присутствует ненормативная лексика).

Затем девушку доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. После получения результатов в отношении водителя будет принято процессуальное решение.

За неповиновение сотрудникам полиции суд назначил горожанке штраф в размере двух тысяч рублей.