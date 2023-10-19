Молодой человек помог мошенникам обобрать трех карельских старушек

В Сегеже стражи порядка задержали 23-летнего парня. В полиции считают, что он выполнял роль курьера, забирал деньги у жертв и переводил мошенникам.

Жертвами аферы стали три женщины 88, 83 и 82 лет. Им звонили незнакомцы, рассказывали о попавших в ДТП родственниках и требовали деньги.

Одна жертва передала молодому человеку 250 тысяч, другая 100 тысяч, а третья 185 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска схватили курьера, но у него осталась лишь одна тысяча рублей, остальное он успел перевести кураторам.

Пресс-служба карельского МВД опубликовала видеозапись, на которой предполагаемый пособник негодяев произносит, что раскаивается в своих действиях.

В полиции возбудили уголовные дела. Парня заключили под стражу. // фото «Петрозаводск говорит»