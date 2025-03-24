24 марта 2025, 11:54
Молодой человек достал из кювета чужую машину и стал уголовником
Кражу автомобиля раскрыли на севере Карелии
фото: unsplash.com
39-летняя жительница Карелии попала в аварию, проблемы на этой не закончились.
Женщина ехала в один из поселков, не справилась с управлением, машина съехала в кювет. Сразу достать машину не удалось, а на утро в кювете ее уже не было. Женщина сообщила о пропаже машины полицию.
Оказалось, 22-летний подозреваемый узнал о ДТП и пошел посмотреть. Его товарищи помогли достать автомобиль. Парень доехал на нем до гаража, где спрятал. Он планировал разобрать чужую машину на запчасти и продать, рассказали в полиции.
Похищенный автомобиль изъяли, против нарушителя завели уголовное дело о краже.