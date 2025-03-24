Александр Елин об убийстве бывшей жены: «У меня просто снесло крышу»

24 марта обвиняемый в похищении и убийстве бывшей жены петрозаводчанин Александр Елин выступил с последним словом.

Он долго молчал, прежде чем заговорить. Говорил он спокойно и негромко, сообщает из суда корреспондент «Петрозаводск говорит». Елин сказал, что произошедшее «даже в страшном сне представить не мог».

«Я безумно сожалею, что все это случилось, как это сейчас сказалось на детях, родных, близких, на мне»,

- сказал мужчина.

Затем он стал рассказывать подробности своих взаимоотношений с женой и детьми. Начал издалека, в мелочах рассказав о ссоре детей трехлетней давности, в которую он вмешался. В этом эпизоде бывшая супруга выглядела странно, так как Елин пытался представить ситуацию так, что она неожиданно срывалась на крик.

Председатель Петрозаводского горсуда Денис Катанандов прервал подсудимого, уточнив, какое отношение его воспоминания имеют к сути предьявленных обвинений.

«Прямое», - сказал Елин. Он заметил, что в этом случае ему нечего добавить.

«У меня просто снесло крышу»,

- сказал Александр Елин. Он еще раз повторил, что сожалеет о случившемся.

Денис Катанандов сообщил, что вынесение приговора планируется сегодня.

Напомним, заместитель прокурора Карелии Николай Осипов посчитал вину Елина доказанной. Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Судебный процесс начался в декабре 2024 года. Елину было предъявлено обвинение в похищении человека с применением насилия (ст. 126 ч.2 УК РФ) и в убийстве (ст.105 ч. 1 УК РФ). Убийство было совершено 4 июля 2024 года в офисе, где работала бывшая супруга Елениа. Обвиняемый более 30 раз ударил женщину ножом. Женщина умерла на руках коллег.