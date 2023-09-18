Молодому жителю Карелии грозит большой срок из-за наркотиков

В Лахденпохском районе будут судить 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также в предоставлении помещения для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в июле этого года мужчина приобрел наркотик, который был найден у него в ходе обыска. Также в мае и июне он предоставлял свой гараж для употребления веществ другими людьми.

По одной из статей фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, по другой - до 4 лет. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото «Петрозаводск говорит»