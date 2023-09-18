18 сентября 2023, 12:37
Происшествия

Несколько деревьев повалило ветром на Кургане

Сотрудники Центра спортивной подготовки наводят порядок на лыжной трассе после разгула стихии

Из-за непогоды на Кургане в Петрозаводске упали несколько деревьев. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

Судя по опубликованным кадрам, ветер повалил деревья прямо на лыжную трассу. Специалисты уже занимаются ее расчисткой.

«Спасибо всем, кто сообщал о происшествии и высылал нам фото. Мы в курсе. Работаем», - говорится в публикации. // Фото Центра спортивной подготовки

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