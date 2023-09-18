Несколько деревьев повалило ветром на Кургане

Из-за непогоды на Кургане в Петрозаводске упали несколько деревьев. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

Судя по опубликованным кадрам, ветер повалил деревья прямо на лыжную трассу. Специалисты уже занимаются ее расчисткой.

«Спасибо всем, кто сообщал о происшествии и высылал нам фото. Мы в курсе. Работаем», - говорится в публикации. // Фото Центра спортивной подготовки