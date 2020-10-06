Молодого жителя Петербурга дважды обманули в Петрозаводске

Для 23-летнего жителя Санкт-Петербурга туристическая поездка в Карелию обернулась неприятностями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой мужчина из Северной столицы в Петрозаводске решил сходить в ночное заведение. Возвратившись из него, он обнаружил, что лишился документов, денег, ключей от машины и квартиры. Петербуржец обратился в полицию.

Придя домой после визита в отделение, мужчина решил самостоятельно поискать вещи и разместил объявление в Интернете. Ему ответила девушка, сообщившая, что готова все вернуть. В качестве вознаграждения она попросила перевести на определенный счет 10 тысяч рублей. Гость республики сделал это, но далее связь оборвалась. Через некоторое время ему написала другая девушка, которая была готова поделиться контактами молодого человека, нашедшего вещи. За эту информацию она попросила 6 тысяч рублей. Петербуржец снова перевел деньги. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию во второй раз.

Стражи порядка напоминают, что при общении с незнакомыми людьми переводить деньги заранее не стоит. В случае, если собеседник просит прислать ему денег без личной встречи, то почти наверняка это мошенник.