Молодого водителя BMW задержали около мэрии Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW на проспекте Ленина, 3, в Петрозаводске утром в минувшую среду.

За рулем находился 23-летний водитель. В ходе рядовой проверки документов выяснилось, что прав у него нет. Молодой человек был дважды лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Инспекторы вызвали эвакуатор, иномарку отправили на специализированную стоянку.

В отношении нарушителя составили протокол об административном нарушении и задержали. В итоге суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson