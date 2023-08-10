10 августа 2023, 13:06
Курьер не успел перевести все деньги мошенникам, его схватила полиция
Молодой житель Карелии работал на мошенников за вознаграждение, его задержали в другом городе
85-летняя беломорчанка передала курьеру полмиллиона за спасение «внучки». Часть денег он перевел криминальным заказчикам в Беломорске, а потом направился в Сегежу в поисках другого банкомата. Там его встретила полиция и изъяла часть чужих денег.
23-летний беломорчанин в беседе со страдами порядка рассказал, что о таком варианте заработка узнал из Интернета.
За помощь ему обещали два процента от 500 тысяч. Курьера, работавшего на мошенников, задержали. Расследование уголовного дела продолжается. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann