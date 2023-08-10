Выпавшего за борт мужчину спасли на озере в Карелии и тут же наказали

В Сортавальском районе спасли мужчину минувшим вечером. Его моторная лодка ПВХ двигалась по проливу Ворсунсалми, а сам он в это время стоял. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и оказался за бортом, а лодка продолжила кружить поблизости, рассказали в ГИМС Сортавалы. Уже было довольно темно и шел дождь.

Попавшего в беду мужчину увидел рыбак, который возвращался на лодке с рыбалки. Житель Сортавалы вызвал спасателей, а сам направился к человеку в воде, поднял его на борт и привез на берег, где их встречали спасатели и медики «скорой». Пострадавшего осмотрели, от дальнейшей помощи врачей он отказался.

Инспекторы ГИМС установили, что потерпевший был нетрезв. Его привлекли к административной ответственности за управление маломерным судном в состоянии опьянения. Мужчину, который его спас, могут наградить. // фото «Петрозаводск говорит»