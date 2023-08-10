Карелия скорбит – четыре бойца погибли в ходе СВО

Печальные вести сегодня пришли с передовой. В зоне проведения специальной военной операции погибли четыре карельских бойца.

Геройски погибли младший сержант Александр Мацкевич, командир хозяйственного отделения из Суоярвского района, рядовой Евгений Лукин из Медвежьегорского района, заключивший контракт и ушедший на СВО.

Среди погибших - ефрейтор Денис Никифоров. Петрозаводчанин служил радиотелефонистом мотострелкового взвода. Также погиб младший сержант Александр Ригин из Костомукши, являвшийся командиром медицинского отделения.

Власти республик выразили соболезнования близким и родным бойцов. // фото на главной unsplash.com/ Parth Natani / в тексте - из официальных источников