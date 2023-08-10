Возможного вора разыскивают в Петрозаводске

Полиция устанавливает личность мужчины, попавшего в кадр камеры видеонаблюдения, установленной в магазине.

В полиции есть основания полагать, что он может быть причастен к краже из магазина в Петрозаводске.

Помочь в розыске могут и сами петрозаводчане, если знает сведения о мужчине с видео. Сведения предлагают сообщать по телефонам: 8953-527-5407, 8911-426-8177 или 02. // фото скриншот/ видео пресс-службы МВД по РК