10 августа 2023, 11:48
Возможного вора разыскивают в Петрозаводске
Городская полиция пытается установить личность подозреваемого, петрозаводчане могут помочь
Полиция устанавливает личность мужчины, попавшего в кадр камеры видеонаблюдения, установленной в магазине.
В полиции есть основания полагать, что он может быть причастен к краже из магазина в Петрозаводске.
Помочь в розыске могут и сами петрозаводчане, если знает сведения о мужчине с видео. Сведения предлагают сообщать по телефонам: 8953-527-5407, 8911-426-8177 или 02. // фото скриншот/ видео пресс-службы МВД по РК