Молодежь говорит о том, как обустроить Петрозаводск

Форсайт – это современная социальная технология групповой работы. Встречаются активные люди и предлагают свои решения: как благоустроить Петрозаводск. В течение дня в рамках стратегической сессии работали четыре тематических площадки: «Форсайт: взгляд в будущее», «Молодежь – будущее города», «Туристический потенциал города», «Город у воды».

Собранные идеи должны помочь сформулировать позицию Петрозаводска на предстоящем республиканском общественном форуме «Вперед, Карелия!», который состоится 26 августа.

«Это фабрика идей, это мозговой штурм, который необходим для социально-экономического развития нашей столицы»,- оценила значение форсайт-сессии Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)