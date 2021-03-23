Молодая жительница Карелии попалась на телефонную уловку

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 26-летняя жительница Питкярантского района. Женщина поверила злодею, взяла кредит и перевела деньги незнакомцам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой женщине позвонил человек, который представился работником службы безопасности банка. Он рассказал, что на имя нашей землячки кто-то пытается взять кредит, возможно, это один из сотрудников банка. Женщине предложили самой взять в кредит 220 тысяч рублей, а затем перевести эти деньги небольшими частями на разные счета.

Собеседница злодея сделала все, о чем ее просили. Ей также предложили сохранить все чеки, чтобы в будущем вернуть деньги. На этом общение закончилось.

Через некоторое время женщина обратилась в банк, чтобы узнать подробности возврата денег. Там ей и рассказали, что она говорила с мошенником. По заявлению пострадавшей проводится проверка. Фото manikyres.ru