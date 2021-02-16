Молодая женщина объявлена в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, изображенную на фотографии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в краже товаров из магазина, расположенного на улице Казарменской. Преступление совершено в конце декабря 2020 года. Личность женщины пока не установлена.

Стражи порядка просят всех, кто узнал эту девушку, звонить по телефонам: +7-911-434-11-08, +7-921-016-92-87, +7-909-569-84-53. Конфиденциальность гарантируется.