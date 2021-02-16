В ГИБДД назвали возраст погибшего в Петрозаводске пешехода

В ГИБДД Карелии раскрыли детали вчерашнего трагического инцидента с пешеходом, который произошел на улице Володарского.

По данным ведомства, 56-летний водитель автомобиля «Форд Куга» при повороте налево допустил наезд на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу по линии тротуара. От полученных травм в результате наезда пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту аварии проводится проверка. Фото dtpptz.ru