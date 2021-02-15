Пешеход погиб напротив городской поликлиники №2 в Петрозаводске

Автонаезд на пешехода со смертельным исходом произошел сегодня вечером в столице Карелии.

В 18 часов напротив здания городской поликлиники №2 погиб пешеход, сообщает dtpptz.ru. ДТП случилось на пересечении улиц Володарского и Варламова.

По одной из версий, автомобиль «Форд Куга» поворачивал с Володарского на Варламова. В это время пешеход пересекал проезжую часть улицы Варламова. Обстоятельства трагедии устанавливаются.