Мэрия предупредила о грядущем изменении схемы движения транспорта

Схема движения транспорта сильно изменится на Кукковке, Древлянке и в центре. Нововведение начнет действовать уже в марте. О грядущем изменении автомобилистов предупредила администрация столицы Карелии.

С 9 марта на проспекте Ленина полностью запретят остановку на нечетной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, на нечетной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.

Ночью с полуночи до шести часов утра будет запрещена остановка на проспекте Ленина по четной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечетной – до дома №31, а также по нечетной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина. Постоянно ограничения будут действовать по нечетной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по четной стороне от улицы Анохина до дома №28.

Остановку запретят на нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и на четной стороне вдоль дома №38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка будет запрещена ночью с полуночи до шести часов утра.

Постоянные ограничения будут действовать по четной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечетной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова). (фото orenburg.media)