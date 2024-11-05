Молодая петрозаводчанка отдала все накопления после телефонного звонка

В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла сбережения после телефонного разговора, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил человек, который представился сотрудником компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Он сообщил о необходимости продлить договор. После получения персональных данных горожанки мужчина прекратил разговор. Далее женщине позвонили с сообщением о том, что аферисты пытаются похитить ее деньги. Спасая свои средства, петрозаводчанка отправила 135 тысяч рублей на указанный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Chad Madden