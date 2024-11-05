Автомобили продолжают биться на перекрестке у мэрии

Утром во вторник 5 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в карельской столице новое ДТП. Обстоятельства схожие, что и вечером 4 ноября, когда в результате столкновения автомобилей ВАЗ и «Митсубиши» пострадали три человека.

Одному нужно было повернуть налево на улицу Куйбышева или, возможно, развернуться. Другой автомобиль двигался прямо по проспекту Ленина со стороны набережной.

От удара один автомобиль занесло, он остановился за пешеходным переходом. Другой так и остался стоять посреди перекрестка. Случившееся попало в объектив городской камеры CityLink. // фото стоп-кадр