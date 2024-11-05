Юную автоледи на BMW поймали без прав и регистрационного знака

В воскресенье, 4 ноября, на набережной Варкауса инспекторы ДПС задержали 18-летнюю девушку. Она управляла автомобилем BMW без водительских прав, сообщили в ГАИ.

Вдобавок на иномарке не было регистрационного знака. В отношении нарушительницы составили административные протоколы.

За управление автомобилем без прав ей грозит штраф до 15 тысяч рублей, а за движение без регистрационных знаков — до 5 тысяч рублей. // фото: ГАИ Петрозаводска