Могилы погибших воинов под Выборгом осквернили вандалы

Полиция ищет людей, надругавшихся над братской могилой воинов Великой Отечественной в Выборгском районе. Вандалы прострелили надгробные плиты, уронили и топтали крест, сняли звезду с обелиска, сообщает 47news.

Когда именно все это случилось, неизвестно. До этого представители муниципалитета были на кладбище 9 мая. А 13 августа вандализм обнаружила одна из служащих Гончаровского сельского поселения.

Женщина пришла к месту захоронения в поселке Барышево утром и увидела 35 испорченных надгробий и поваленный крест. На плитах были отверстия от пуль, с вершины обелиска сняли звезду и бросили на землю, крест тоже валялся.

Глава администрации Гончаровского поселения Андрей Симонов рассказал, что крест явно топтали. Власти восстановят захоронение в этом году.

Возбуждено уголовное дело, вандалов ищут. // Фото: СКР по Леноласти