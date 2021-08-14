На жилой дом в Петрозаводске рухнуло большое дерево

Старое дерево в Петрозаводске упало прямо на жилой дом. Очевидцы сняли на видео, как рабочие ликвидируют последствия ЧП, и опубликовали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

В кадре видно, что огромный ствол разделился на две части и практически закрыл собой небольшой деревянный дом. Автор видео сообщил, что инцидент случился на улице Ватутина.

В комментариях к посту написали, что если в городе стоит гнилое старое дерево, рано или поздно оно упадет на машины, людей или дома. // Фото, видео: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте.