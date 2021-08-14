Трое подростков в Пудоже вручную увезли чужую машину с парковки

Трое приятелей в Пудоже решили угнать чужой автомобиль и осуществили задуманное. Но несовершеннолетних вычислили, теперь им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент случился в июле текущего года. Подростки гуляли по Пудожу и увидели припаркованный на улице автомобиль ВАЗ. Один из молодых людей сел за руль, двое других толкали машину и выкатили с того места, где она стояла.

Злоумышленников нашли и возбудили уголовное дело об угоне. Его расследует Медвежьегорский межрайонный следственный отдел СКР. За преступление, которое совершили молодые люди, могут посадить на семь лет. // Фото: pressaufa.ru