Модернизация освещения завершена на Сулажгорской аллее

В Петрозаводске завершена модернизация уличного освещения на Сулажгорской аллее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На аллее смонтированы 11 новых опор и столько же светильников. При проведении работ использовалось отечественное оборудование, отметили в администрации.

Всего в этом году в городе работы пройдут на 20 объектах. Будут установлены 700 новых светильников. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang