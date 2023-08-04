04 августа 2023, 13:44
Общество

Модернизация освещения завершена на Сулажгорской аллее

В этом году работы будут проведены на 20 объектах в разных районах карельской столицы

В Петрозаводске завершена модернизация уличного освещения на Сулажгорской аллее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На аллее смонтированы 11 новых опор и столько же светильников. При проведении работ использовалось отечественное оборудование, отметили в администрации.

Всего в этом году в городе работы пройдут на 20 объектах. Будут установлены 700 новых светильников. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

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Метки: 
Петрозаводск
сулажгорская аллея
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новости петрозаводска