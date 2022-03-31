Многодетным семьям в карельском селе раздали огнетушители

Представители чрезвычайного ведомства ведут профилактическую работу по предотвращению пожаров и гибели людей на них. На днях они посетили многодетные семьи в селе Ведлозеро, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Обошли тех, кто живет в домах с печным отоплением. Им раздали автономные пожарные извещатели.

Также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам побывали в многодетных семьях в населенных пунктах, где нет подразделений пожарной охраны.

Таким семьям выдавали огнетушители ОП-4. Со всеми провели разъяснительную работу. // Фото: МЧС Карелии