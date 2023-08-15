Многодетная семья в Карелии осталась без крыши над головой

Многодетная семья в деревне Коткозеро Олонецкого района длительное время живет в ужасных условиях. Ситуацией заинтересовались прокуратура Карелии и СКР.

Семья в 2013 году приобрела жилье на средства материнского капитала. Однако вскоре деревянные конструкции сгнили, пол обвалился, стены покрылись грибком и плесенью, сообщили в информационном центре СК России.

- В связи с такими условиями проживания у одного из детей диагностирован бронхит. Для признания дома аварийным жильцам предлагается провести экспертизу за свой счет, хотя половина квартир в нем принадлежат муниципалитету,

- сказано в сообщении.

Семья вынуждена жить у знакомых на даче, при этом одному из детей и главе семейства нужна постоянная помощь врачей. В СК СКР по региону ведут проверку, ситуацию также изучает прокуратура Карелии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Достаточные меры к признанию жилого дома аварийным, а также предоставлению семье иного жилого помещения органами местного самоуправления не принимаются,

- отметили в прокуратуре.

После соответствующей проверки надзорное ведомство решит, есть ли основания для мер прокурорского реагирования. // фото: информационный центр СК Росси/ВКонтакте