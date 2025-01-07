07 января 2025, 15:05
Происшествия

Многодетная мать пожаловалась Бастрыкину на трещины и плесень в доме

Дом в Петрозаводске признали аварийным еще 8 лет назад, но срок расселения отодвинули с 2022 на десять лет вперед

Многодетная мать из Петрозаводска рассказала главе СК России Александру Бастрыкину «ВКонтакте» о старом доме в трещинах, который никак не могут расселить.

Многоквартирный дом на улице Зайцева, 1960 года постройки, был признан аварийным еще 8 лет назад. Строение в непригодном состоянии – в нем разрушены межэтажные перекрытия, трещины в стенах. Срок расселения этого разваливающегося дома в столице Карелии перенесли с 2022 на 2032 год.

В квартире женщины сыро, выросла плесень, все это плохо отражается на здоровье ее пятилетнего ребенка. Многодетная мама обращалась в различные компетентные органы, но безрезультатно.  

Следком Карелии начал проверку. Бастрыкин поручил руководителю карельского ведомства Евгению Швецу доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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СК России