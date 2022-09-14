«Мне ни в одной стране не было так страшно»

Рассказ записала Антонина Кябелева, фото предоставила Арина

Петрозаводчанка Арина только что вернулась из Абхазии, где вместе с сыном-школьником провела две недели. Это была ее первая поездка в кавказскую республику. Она ехала туда за морем и солнцем, плохо представляя, что ее ждет помимо классики пляжного отдыха.

Многое оказалось совсем не таким, каким рисовалось в воображении молодой женщины. Вернулась она загорелой и отдохнувшей. Хотя и призналась, что ей никогда еще не было так страшно.

Мы подробно расспросили Арину о нюансах отдыха в Абхазии.

Билеты лучше покупать заранее

В Абхазии я отдыхала ровно две недели без учета дороги. Вечером 19 августа мы приехали, а 3 сентября отправились обратно домой.

Билеты я покупала заранее - за 90 суток. Получилось довольно бюджетно. Мы добирались на поезде Мурманск-Адлер в купе.

На двоих билеты обошлись около 17 тысяч рублей. Обратно я приобрела билеты в плацкартном вагоне всего за 8,5 тысячи рублей за двоих, так как возвращались в начале сентября, и на школьников уже распространялись скидки.

Я плохо представляла, как буду добираться из Адлера до границы, там нас должна была встретить Светлана - хозяйка дома в селе Гечрипш, где мы должны были остановиться. Приграничное село Гечрипш находится примерно в полутора километрах от пункта пропуска. Я подумала: «Хорошо, что близко к границе. Если что, быстро можно вернуться домой». К тому же это единственный населенный пункт в Абхазии, где еще «берет» МТС и МегаФон.

Жилье я нашла в интернете. Тупо набрала слово «Абхазия» и выплыла строка «У Арины». Ну, думаю: «Это мое». Я позвонила, но выяснилось, что все занято. Арина мне порекомендовала соседку Светлану. Посмотрела отзывы в интернете, мне они понравились. Связалась со Светланой, у нее оказалась свободная комната под нужные нам даты. Мы обо всем договорились. Комната на двоих стоила 800 рублей в сутки. Так как лишних денег нет, то для нас с сыном этот вариант показался вполне приемлемым.

Первые впечатления

Когда мы вышли с поезда на вокзале в Адлере, таксисты предлагали довезти до границы за 600-800 рублей. Я знала, что до пункта пропуска можно доехать и на автобусе. Мне показали остановку, подсказали, что до границы идет 558 автобус. За полчаса мы добрались до границы, заплатив 120 рублей за два билета.

Границу прошли быстро, хотя народа было много. Достаточно российского паспорта, никаких виз не требуется. На всякий случай я приобрела в России медицинскую страховку за 1040 рублей на себя и сына. Хотя те туристы, с кем я общалась в Абхазии, говорили, что приехали без страховки, даже с маленькими детьми.

Первое, что бросилось в глаза на абхазской стороне, — это грязь и эмоциональный грубоватый стиль общения. Отсутствие урн, разбросанные фантики, оберточная бумага, пакеты преследовали нас по всей Абхазии. Очень много заброшенных зданий советских времен. Грустно смотреть на полуразрушенные мозаичные автобусные остановки работы молодого Зураба Церетелли, которые встречаются по всей Абхазии.

Светлана нас встретила на границе. Поселила на первом этаже. Мне очень понравилась территория вокруг дома: бассейн, теннисный стол, батут, уютные зоны отдыха с удобными креслами. Комната была оборудована кондиционером. Туалет с душем рассчитаны на четыре комнаты. Самый неприятный момент был связан с душем: приходилось ждать, когда он освободиться. Но это было единственное неудобство.

До моря оказалось 3-4 минуты пешком. Пляж галечный, море удивительно чистое и теплое — 28 градусов. Хотя сам пляж, конечно, чистотой не отличается. Мусор выбросить некуда, отсутствие урн — хроническая болезнь Абхазии. На пляже можно было взять в аренду лежаки за 200 рублей в день. Мы обходились взятыми из дома полотенцами. Русских туристов очень много, иностранцев практически не было, пару раз видели китайцев.

Первые дни в море было некомфортно заходить по гальке, а потом привыкаешь. Когда приехали, показалось, что мы в раю. Тепло, солнце, спокойное чистое море. Но потом дней пять штормило. Хоть волны были большие, поначалу мы пытались купаться. Но, когда я с трудом вышла из моря, так как тебя просто швыряет о гальку и накрывает очередной волной, то решила, что с таким экстримом нужно заканчивать.

Немыслимые цены

В первую неделю у нас с сыном проснулся зверский аппетит. Но потом все вошло в норму. В доме была большая общая кухня на свежем воздухе под навесом. Но я решила не заморачиваться, и мы в основном ели в многочисленных кафе.

Было много случаев отравлений. Но, я думаю, из-за того, что люди пили сырую воду из местной скважины. Мы покупали бутилированную воду. Очень понравился мандариновый сок, который продается на каждом шагу.

Обед на двоих нам обходился в среднем 500 рублей. Домашняя котлета — большая, вкусно приготовленная, стоит 100 рублей. Шашлык стоит 500 рублей, но это огромная порция, отменное мясо, плюс лаваш и зелень. Очень вкусные чебуреки. Огромный чебурек продается за 150 рублей, початок вареной кукурузы — за 80 рублей.

В Абхазии обалденные домашние сыры —козий, овечий. Впервые там попробовала сыр из буйволиного молока. В среднем цена за килограмм — 600 - 800 рублей.

Очень классный мед. Первый раз в жизни увидела мед, который, действительно, мгновенно впитывается в кожу, не оставляя следов.

Что меня поразило — это немыслимые цены на овощи и фрукты. Я-то думала, что в Абхазии мы запасемся витаминами на всю зиму. Но фрукты и овощи стоили очень дорого даже по меркам Карелии. На рынке за килограмм помидоров просили 150 рублей. Цены везде одинаковые и никто не соглашается продать дешевле. Килограмм слив предлагают за 120 рублей, арбузы — за 30-40 рублей.

Уровень жизни

Светлана, у которой мы остановились, воспитывает троих детей. Дома они разговаривают по-армянски или по-русски. С четвертого класса в школах в обязательно порядке начинают изучать абхазский язык. У семьи два автомобиля — старая «шестерка» и крутой BMW. Как я поняла, в Абхазии многие живут за счет туристов из России. У Светланы с мужем несколько домов, которые они сдают. Летом она трудится как проклятая. Постоянно стирает, убирает комнаты, принимает гостей. Прогулка к морю для нее - непозволительная роскошь.

На улицах много совдеповских старых автомобилей. Каждый второй едет на «копейке», «четверке» или «шестерке». Даже «Запорожец» видели. Дома тоже не отличаются зажиточностью. Большинство живет в Абхазии скромно. Во всяком случае, мне так показалось.

В школах дети учатся в две смены. Многие мечтают продолжить обучение в московских университетах или едут в Ереван, Сухум.

Интересно, что школьники носят форму советского образца. Она продается в магазинах. Белые и черные фартуки напомнили о временах СССР. Школьная форма является обязательной.

Экскурсии

Двух недель хватило, чтобы, не торопясь, насладиться и пляжным отдыхом, и попутешествовать по Абхазии. В Гечрипше много туристических ларьков, торгующих экскурсиями. Цены приблизительно у всех одинаковые. За умеренную плату можно увидеть красивейшие места.

Почти в каждую экскурсию входит дегустация вина, меда, чая, сыра, посещение водопадов. Часто встречаются тарзанки. Сын рискнул, ему очень понравилось. Правда, что-то пошло не так, и он затормозился над бездной. Сотрудник добрался до него по проводу, и они вместе благополучно вернулись. Прокатиться на тарзанке обойдется от 800 до 1500 рублей.

Запомнилась экскурсия на джипах на горное озеро Рица, которая длилась целый день.

Для взрослого экскурсия стоила 1600 рублей, для ребенка — 1100 рублей.

Помимо посещения озера, мы заезжали на величественный Гегский водопад, считающийся одной из самых зрелищных природных достопримечательностей Абхазии. Кстати, туристам, едущим в Абхазию, советую брать с собой побольше наличных денег. Банковские карты часто не принимают.

Самостоятельно съездили погулять в Гагры. Город очень понравился, уютный, сохранилось много зданий сталинской постройки, шикарный пляж, прозрачнейшая вода, захватывающие виды. Я решила, что, если еще раз приеду в Абхазию, то остановлюсь именно в Гаграх.

Отдельно с сыном ездили на ферму на конную прогулку. Покататься на лошади два с половиной часа стоит тысячу рублей с человека. Животные, конечно, старые, усталые, грязноватые, но мы получили массу впечатлений. Проехали по живописной дороге, поднялись на гору, откуда открываются захватывающие виды на морские просторы.

Я давно хотела побывать в Новом Афоне — главной святыне Абхазии.

Экскурсия вместе с платой за посещение новоафонской пещеры и древнего храма X века в селе Лыхны, где сохранились византийские фрески XIV века, обошлась в 1900 рублей.

Для туристов в Новоафонском мужском монастыре сейчас открыт только Пантелеймоновский собор.

Впечатлил новоафонский парк с черными лебедями, прудами, ажурными мостиками, ухоженными клумбами, буйной южной растительностью.

Но самое мощное впечатление я получила от новоафонской пещеры. В пещеру нас довезли на электропоезде. Меня потрясло, что невозможно оценить на глаз объемы пещеры. Как в волшебном мире, там все где-то на грани реальности и мистики: изумрудные озера, сталагмиты и сталактиты, подсветка, музыка. Сложно словами передать удивительную атмосферу нереальной красоты подземного мира.

Еще мне удалось побывать на концерте ансамбля народной песни и танца «Киараз» в Цандрипше. В следующем году ансамблю исполняется 60 лет. Билет обошелся в тысячу рублей, но выступление того стоило, я получила огромное удовольствие. При желании в Абхазии помимо пляжа с морем существует множество вариантов, как разнообразить отдых.

Экстрим по-абхазски

В Абхазии темнеет довольно рано — в районе семи часов вечера. Мы с сыном обычно не гуляли в темноте. Но как-то раз возвращались поздно вечером домой. Я шла впереди, сын немного отстал. Улочка, на которой был наш дом, практически тупиковая. В Абхазии машины гоняют на бешеной скорости, в том числе и по населенным пунктам. Вдруг нам навстречу вылетел джип, полный мужчин, и остановился около меня. Мне стало не по себе. Сына сначала видно не было, потом его заметили. Я услышала, как один из мужчин сказал: «Нет, она не одна». Они тут же рванули дальше.

Мне ни в одной стране не было так страшно: ни в Египте, ни в Израиле, ни в Черногории, ни тем более в скандинавских странах. Потом меня предупредили, что, когда стемнеет, на улице лучше не показываться.

В общем, если не хочется «приключений», то вечерами одной гулять не нужно. Днем все нормально, никаких проблем.

Если говорить об общих впечатлениях, то Абхазия, как мне показалось, - страна, которая никому не нужна. После развала СССР она предоставлена сама себе и люди выживают, как могут, прежде всего благодаря туристам, фруктам, теплому морю.

В то же время Абхазия — хороший вариант для бюджетного отдыха на море. Если жить относительно скромно, то вместе с дорогой, проживанием, питанием и парой экскурсий можно уложиться в 80 тысяч рублей на двоих (можно и дешевле) за две недели отдыха. Вот главные преимущества: не нужен заграничный паспорт и виза, легко добраться до границы, нет языкового барьера, так как все говорят по-русски, не нужно приобретать иностранную валюту, недорогая аренда жилья, чистое море, большой выбор экскурсий.