Младенец облился кипятком и попал в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области годовалый ребенок облил себя кипятком и попал в реанимацию. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент произошел в одном из поселков Всеволожского района днем в воскресенье, 12 ноября. Маленький мальчик при неясных обстоятельствах опрокинул на себя емкость с кипятком. Младенца доставили в детскую больницу в Санкт-Петербург. Его состояние оценивается как тяжелое.

Детали произошедшего предстоит выяснить специалистам. За жизнь ребенка борются врачи. // Фото: unsplash.com / Mat Napo