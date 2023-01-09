09 января 2023, 20:37
Россия

Младенца в пакете нашли в мусорном контейнере в Брянске

Выясняются обстоятельства гибели новорожденного ребенка в российском регионе

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере новорожденного ребенка. Малыш был мертв, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что тело младенца было завернуто в мусорный пакет. Страшная находка была сделана недалеко от одной из городских гостиниц.

По предварительным данным, ребенок погиб от переохлаждения. Точную причину его смерти предстоит установить компетентным органам. // Фото: unsplash.com

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