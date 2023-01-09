Младенца в пакете нашли в мусорном контейнере в Брянске

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере новорожденного ребенка. Малыш был мертв, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что тело младенца было завернуто в мусорный пакет. Страшная находка была сделана недалеко от одной из городских гостиниц.

По предварительным данным, ребенок погиб от переохлаждения. Точную причину его смерти предстоит установить компетентным органам. // Фото: unsplash.com