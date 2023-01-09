В Кремле высказались о возможности участия срочников в спецоперации

Любой срочник при желании может участвовать в спецоперации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о планах властей разрешить срочникам участвовать в СВО. Для участия в операции военнослужащим срочной службы достаточно заключить контракт, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента призвал не верить Telegram-каналам и опроверг слухи о подготовке второй волны частичной мобилизации в стране. // Фото: unsplash.com