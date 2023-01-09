Женщина прокатилась на ватрушке и погибла в Ленобласти

В Ленинградской области 42-летняя женщина прокатилась на ватрушке и погибла. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, трагедия произошла в Рождество в поселке Песочное. Местная жительница с мужем и сыном отправилась кататься с горки. Склон выглядел опасным, но женщина решила рискнуть. Вскоре супруг услышал крик и звук удара о дерево - он обнаружил свою жену лежащей у подножья горки без сознания.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в ближайшую больницу. У женщины диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и закрытую черепно-мозговую травму. Через два часа местная жительница умерла. // Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»