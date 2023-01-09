Погибших девочек-подростков нашли у многоэтажки в Улан-Удэ

В Улан-Удэ около многоэтажного дома были обнаружены тела двух девочек-подростков. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на местных жителей.

По данным телеканала, погибшие дети приехали в столицу Бурятии из одного из поселков. Что стало причиной гибели девочек, предстоит установить компетентным органам.

По факту смерти детей проводится доследственная проверка. По ее результатам будут приниматься дальнейшие решения. // Фото: unsplash.com