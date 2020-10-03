Мишустин продлил мораторий на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий, истекавший 6 октября, теперь будет действовать до 7 января 2021 года включительно.

Как сообщает «Российская газета», эта мера поддержки бизнеса касается компаний и предпринимателей из отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса

– Такие организации смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств, – пояснил Мишустин на прошедшем 1 октября заседании кабмина. – Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности.

При этом новое постановление сузило действие моратория: ранее запрет на банкротство распространялся также на стратегические и системообразующие предприятия.