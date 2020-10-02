Названа средняя зарплата в Карелии за июль

Карелиястат опубликовал сведения о средней зарплате в республике за июль 2020 года. Данные доступны на официальном сайте организации.

Так, по информации статистического ведомства, в июле средняя номинальная начисленная зарплата в Карелии составила 45 184 рубля. За год этот показатель увеличился на 7,7%.

При этом уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос на 3,3% по сравнению с июлем 2019 года.

Напомним, ранее Карелиястат заявлял о том, что в июне средняя зарплата в республике превысила 50 тысяч рублей. При этом, тогда утверждалось, что доходы жителей Карелии за июль не публикуются по указанию Росстата.